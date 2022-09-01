Abisini öldürüp 2 gün birlikte yaşadı

İSTANBUL Fatih'te birlikte yaşayan İrfan (52) ve İlhan Özbakırcı (57) kardeşler, 1 yıl kadar önce ölen annelerinin iyi bakılmadığı konusunda tartıştı. İrfan Özbakırcı, abisini döverek öldürdü. İki gün evde abisinin ölüsüyle yaşayan İrfan Özbakırcı, önceki gün alkol almaya çıktığında bir arkadaşına "Abimle atıştık, kafasına yumruk attım, hareketsiz yatıyor" dedi. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, İlhan Özbakırcı'nın öldüğünü belirledi. Gözaltına alınan kardeş, ifadesinde "Annemin ölümünden beni sorumlu tutuyordu" dediği öğrenildi. -