Haberler Yaşam Haberleri Abisini öldürüp 2 gün birlikte yaşadı
Giriş Tarihi: 2.9.2022

Abisini öldürüp 2 gün birlikte yaşadı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Abisini öldürüp 2 gün birlikte yaşadı
İSTANBUL Fatih'te birlikte yaşayan İrfan (52) ve İlhan Özbakırcı (57) kardeşler, 1 yıl kadar önce ölen annelerinin iyi bakılmadığı konusunda tartıştı. İrfan Özbakırcı, abisini döverek öldürdü. İki gün evde abisinin ölüsüyle yaşayan İrfan Özbakırcı, önceki gün alkol almaya çıktığında bir arkadaşına "Abimle atıştık, kafasına yumruk attım, hareketsiz yatıyor" dedi. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, İlhan Özbakırcı'nın öldüğünü belirledi. Gözaltına alınan kardeş, ifadesinde "Annemin ölümünden beni sorumlu tutuyordu" dediği öğrenildi. -

EN ÇOK OKUNANLAR

Emeklilere promosyon müjdesi: Başvuru süresi uzatıldı! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK yurt sonuçları tıkla sorgula hemen!
GSB kura sonuçları nihai isim listesi 2022: İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları isim listesi erişim ekranı
YKS ek tercih tarihleri 2022 ÖSYM tarafından duyuruldu mu? YÖK YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?
Esnaftan CHP'li Öztrak'a sert tepki: Partiyi ne hale getirdiniz?
Thodex vurgununda son dakika | Faruk Fatih Özer'e bir şok daha! İşte adım adım Thodex süreci
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI: e-Devlet ile 2022 Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Öğrenciler dikkat!
CHP medyasında teröriste ağıt! Halk TV’de PKK’lı terörist için başsağlığı
İstanbul Boğazı'nda korkutan anlar: Gemi karaya oturdu
2022 Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor! Aile Destek Programı ödemeleri güncel durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Abisini öldürüp 2 gün birlikte yaşadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA