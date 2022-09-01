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Giriş Tarihi: 1.9.2022 09:22

Abisini öldürüp arkadaşına haber verdi

Fatih’te bir hafta önce annelerini kaybeden abi kardeş arasında çıkan kavga sonucu İlhan Ö. kardeşi tarafından öldürüldü. Abisini öldüren şahıs, olayı haber verdiği arkadaşının ihbarı sonrası eve gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA
Abisini öldürüp arkadaşına haber verdi

Olay, akşam saatlerinde Fatih Koca Mustafa Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir hafta önce annelerini kaybeden abi kardeş aynı evde yaşıyorlardı. Kardeşler, aralarında çıkan tartışmanın büyümesiyle kavga etmeye başladı. Abisini döven ve yerde hareketsiz yattığını gören kardeş tedirgin olarak arkadaşına durumu anlattı.

CİNAYET ARKADAŞIN İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI
Olayı öğrenen kardeşin arkadaşı durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde abi İlhan Ö.'nün cansız bedeni ile karşılaştı. Zanlı ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken abi İlhan Ö.'nün cesedi ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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Abisini öldürüp arkadaşına haber verdi
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