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Giriş Tarihi: 22.10.2024 10:15 Son Güncelleme: 22.10.2024 10:32

Denizli'de korkunç olay: Abisini ve babasını bıçaklayarak öldürüp evi ateşe verdi

Denizli'nin Tavas ilçesindeki 28 yaşındaki K.P. babası Süleyman P. (60) ile ağabeyi Mehmet P.’yi (35) bıçaklayarak öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Katil K.P. gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Denizli’de korkunç olay: Abisini ve babasını bıçaklayarak öldürüp evi ateşe verdi

Olay, dün akşam saatlerinde Tavas ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı bir evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Süleyman P. (60) ve oğlu Muhammet P'nin (35) hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü. Olayla ilgili ailenin diğer oğlu 28 yaşındaki K.P. ilçe merkezinde gözaltına alındı.

K.P'nin ifadesinde babası ve ağabeyinden para istediğini, olayda bıçak ya da silah kullanıp kullanmadığını hatırlamadığını, parayı alamadığı için evi kundaklayıp kaçtığını söylediği öğrenildi.

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Denizli'de korkunç olay: Abisini ve babasını bıçaklayarak öldürüp evi ateşe verdi
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