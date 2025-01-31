Abisinin vasiyeti ailesinin umudu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya'da, çöken binanın altında kalarak 8 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğlunu kaybeden, eşi, 11 yaşındaki kızı Yağmur ve kendisi sağ kurtulan Fatma Baykara, depremden sonra kucağına aldığı bebeğiyle hayata tutunuyor. Depremde 3 aylık hamile olduğunu belirten Fatma Baykara, "Rabbim bizden 2 evlat aldı, 1 evlat verdi. Hayatını kaybeden oğlum Yunus, bebeğimizin adının Bulut Aras olmasını istemişti. Oğlumun dediği gibi yaptık, bebeğim ağabeyinin verdiği ismi taşıyacak" dedi.TOKİ kurasında evlerinin çıktığını ve yakın zamanda taşınacaklarını belirten Baykara çifti, 6 Şubat gecesi yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Yeni evlerine taşındıktan 5 ay sonra depremin meydana geldiğini belirten anne Fatma Baykara, "Daha öncesinde müstakil bir evde oturuyorduk. Katılım sistemi ile Malatya merkezdeki yeni evimizi almıştık. Depremde bulunduğumuz bina yerle bir oldu. Binanın tam orta katında bulunduğumuz için çıkarılmamız da çok zor oldu. Hepimiz deprem anında çocukların odasındaydık. Depremde oğlum ve kızım Damla can verdi. Çok sevdiğimiz yeni evimiz bizden iki evladımızı aldı. Ben enkaz altındayken üzerimize binen yük nedeniyle bebeğimi kaybettiğimi zannetmiştim. Akrabalarım gelip bizi kurtarınca hemen hastaneye kaldırıldım. Kocamın durumu ağırdı. Günlerce yoğun bakımda kaldı. Aile olarak tamamen dağılmıştık. Tek tesellim bebeğimin sağlığının iyi olmasıydı. Çok şükür bebeğim dünyaya geldi ve bize umut oldu. Bizi hayata bağladı. Depremde oğlum ve ablası Damla hayatını kaybetti. Bana bebeğime Yunus'un ismimi koymamı söylediler, ancak ben oğlumun söylediği ismi koydum. Bulut Aras şimdi 17 aylık. Bize umut oldu. Ağabeyinin koyduğu isimle yaşayacak" diye konuştu.