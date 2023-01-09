’Abla’ diyen hastaya beyaz kod verdi

Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne 28 Kasım'da giden hasta yakını Bülent K. ve Ayşe K. o sırada nöbette olan Doktor Gözde A. ile görüşmek istedi. Ayşe K. ve Bülent K.'nın Dr. Gözde A.'ya 'abla' demesi üzerine başlayan tartışmada Gözde A., hastanede bulunan hasta veya hasta yakını ve hastane çalışanlarının hırsızlık, fiziksel saldırı ve cinsel tacize maruz kalmaları halinde olay yerindeki acil çağrı servisini arayarak beyaz kod verdi. Ayşe K. ve Bülent K. gözaltına alınırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Dr. Gözde A., ifadesinde Ayşe K. ve Bülent K.'nın yanına gelerek durumlarını anlattıklarını, kendisine 'Abla' hitap ettiklerini, 'Abla' diye hitap etmemeleri söylendiği, bunun üzerine Ayşe K. ve Bülent K.'nın 'Saygısız, terbiyesi' dediğini, şahıslardan şikayetçi olduğunu söyledi. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada söz konusu ifadelerin bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte olmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.