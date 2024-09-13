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Giriş Tarihi: 13.9.2024

Abla Tülin için hastaneden açıklama: ‘Doğal ölüm’ diye otopsiye gerek duyulmadı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Abla Tülin için hastaneden açıklama: ‘Doğal ölüm’ diye otopsiye gerek duyulmadı
Jandarma, Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasından sonra 5 yaşındaki engelli ablası Tülin'in de 2009'da hayatını kaybettiği Çocuk Hastalıkları Hastanesi Arşiv ve Dokümantasyon birimine yazı yazarak, uygulanan tedavi; radyolojik kayıtları; tahlil ve tetkik sonuçları ile hangi teşhisin konulduğu ve nasıl bir tedavi uygulandığı, ölüm nedeninin kayıtlara nasıl geçtiğine dair belgeleri istedi. Jandarmaya gönderilen yazıda, Tülin'in hastane kayıtlarına hastalığa bağlı doğal ölüm olarak geçtiği, ölümünün herhangi bir darp ve cebir izine bağlı olmayıp akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği ve zatürre sonucu hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı. Başsavcılığın şüpheli bir durum tespit etmesi halinde Tülin'in de mezarının açılarak soruşturma başlatılabileceği ifade edildi.
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Abla Tülin için hastaneden açıklama: ‘Doğal ölüm’ diye otopsiye gerek duyulmadı
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