Ablalarını kurtaran 2 kardeş boğuldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Menzelet Barajı'ndaki mesire alanında piknik yapan aileden İdris Özbir (25) ve Halil İbrahim Özbir (22) isimli iki kardeş, ayağı kayarak suya düşen ablasları İ.Ö'yü (23) kurtarmak için baraj göletine girdi. Halil ve İdris Özbir kardeşler ablalarını kurtarmalarına rağmen kendileri sudan çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu iki kardeşin cansız bedeni baraj göletinden çıkarıldı. Adana'da ise Seyhan Baraj Gölü'ne giren İbrahim Taner Fındık (47) ile başka bölgede yüzen Vedat Dalkılıç (30) gözden kayboldu. İki kişinin cesedi dalgıçlar tarafından bulunarak, morga kaldırıldı.