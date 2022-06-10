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Giriş Tarihi: 10.6.2022 11:26 Son Güncelleme: 10.6.2022 11:44

Ablasını boğazını keserek öldürmüştü: Karar açıklandı!

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Ablasını boğazını keserek öldürmüştü: Karar açıklandı!

İstanbul Esenler'de yol kenarında ablası Yıldız Gül’ü (38) boğazını keserek öldüren Kemal Balkaya (32) hakkında karar verildi. ararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Balkaya'yı "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığa takdiri indirim uygulayarak cezanın müebbet hapse dönüştürülmesine karar verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay anı anlatıldı. İddianamede Esenler'de 19 Nisan günü sanık Kemal Balkaya'nın olay öncesinde ablası Yıldız Gül'ün yaşam tarzından rahatsızlık duyduğu ve aralarında bu sebeple tartışma yaşandığı belirtildi. İddianameye göre sanık Balkaya bu konuları tekrar görüşmek için olay günü ablasının evine gitti ve maktulü öldürmekte kararlı olduğu için yanına bıçak alarak maktulü dışarı çıkardı.



Daha sonrasında ise kuytu bir yerde ablasını boğazından birden fazla kez bıçaklayarak öldürdü. İddianamede sanığın olayın ardından yakalanmamak için ablasının telefon ve cüzdanını üzerinden alarak uzak bir yere fırlattığı ve daha sonra kaçmak için gittiği otogarda yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı. Hazırlanan iddianamede sanık Kemal Balkaya için 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede maktul Yıldız Gül'ün olayın ardından boğazı kesik bir halde sürünerek anayola kadar ulaştığı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı da aktarıldı.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Kemal Balkaya getirildi. Maktul Yıldız Gül'ün kızı G.A. duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Maktulün kızı G.A. daha önce çekindiği için gerçekleri söyleyemediğini belirterek "Bu celse bildiğim doğruları anlatmak istiyorum. Dayım 20 yıldır bizim evimize gelmemişti. O gün geldiğini görünce ben de merak ettim. Dayım üvey babamın nerede olduğunu sordu. Dayıma annemin beni tehdit ettiğini söyledim. Annem bunun üzerine sinirlendi. Bıçakla üzerime yürüdü. Dayım araya girip annemi sakinleştirdi. Sonra markete gittim. Döndüğümde annem dayımla birlikte telefon hattı almaya çıktıklarını söyledi. Annem bazen üzerimize kapıyı kilitlerdi.



O gün kapıyı kilitlemedi. Ben de merak ettim ve onları takip ettim. Telefoncuya girip çıktılar, üst geçitten karşıya geçtiler. Yaklaşık 45 dakika yürüdüler. Konuşurken birbirlerine el kol hareketi yapmaya başladılar. Aramızda 50 metre mesafe vardı. Annem dayıma yumruk attı. Dayım da ona karşılık verdi. Yumruklaştılar. Dayım anneme arkasını dönüp giderken annem çantasından çıkardığı bıçakla hamle yaptı. Her ikisi de yere düştü. Bıçakla annemin vurduğunu görmedim. Korkup oradan uzaklaştım. İlk celse annemin vefatının etkisindeydim. Annem bana evdeyken saldırmıştı. Dayıma bir şey yapacağından endişe ettiğim için takip ettim. Annem yanında hep bıçak taşırdı" dedi.

MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI
Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Balkaya'yı "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığa takdiri indirim uygulayarak cezanın müebbet hapse dönüştürülmesine karar verdi.

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Ablasını boğazını keserek öldürmüştü: Karar açıklandı!
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