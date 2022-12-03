Ablasını sokak ortasında öldürdü

Şanlıurfa'nınAkpınar Mahallesi'nde inşaat mühendisi Bahar Hezer (26), yolda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan kardeşi Yekta Hezer (24) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bahar Hezer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Yekta Hezer ise kısa süre sonra polis ekiplerince Yenişehir Mahallesi'nde yakalandı. Bahar Hezer'in İnşaat Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi.