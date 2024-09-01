Ablasını vahşice katletti

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 26 yaşındaki Musa Avcı, tartıştığı ablası Sibel Alıcı'yı (27) başına taşla vurup, sırtından ve boğazından bıçaklayarak katletti. Olay sonrası kaçan katil zanlısı kardeş her yerde aranıyor. Kan donduran olay, ilçeye bağlı Kundullu Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Musa Avcı ile ablası Sibel Alıcı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma üzerine sinirlerine hakim olamayan Avcı, önce ablasının başına taşla vurdu. Bununla da kalmayan Avcı, ablasını sırtından ve boğazından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, olay yerinden kaçan katil zanlısı kardeşi arıyor.