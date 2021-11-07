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Giriş Tarihi: 8.11.2021

Ablasının böbreğiyle hayata tutundu

Ablasının böbreğiyle hayata tutundu
Sakarya'da doğuştan böbrek hastası olan 28 yaşındaki Buğra Tevetoğlu, 6 yıldır böbrek yetmezliğinden tedavi oluyordu. Şikayetlerinin son bir yılda artması üzerine Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Böbrek Nakil Merkezi'nde organ nakli olmasına karar verildi. Nakil için uygun donör aranan Tevetoğlu'na tahlillerde ablasının böbreğinin uygun olduğu belirlendi. SEAH Böbrek Nakli Merkezi Başkanı Doç. Dr. Hamad Dheir tarafından abla Büşra Tevetoğlu Altay'dan alınan böbrek, Burak Tevetoğlu'na nakledildi. Taburcu edileceği günü bekleyen Tevetoğlu, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. AA
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Ablasının böbreğiyle hayata tutundu
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