Ablasının böbreğiyle hayata tutundu

Sakarya
'da doğuştan böbrek hastası olan 28 yaşındaki Buğra Tevetoğlu, 6 yıldır böbrek yetmezliğinden tedavi oluyordu. Şikayetlerinin son bir yılda artması üzerine Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
(SEAH) Böbrek Nakil Merkezi'nde organ nakli olmasına karar verildi. Nakil için uygun donör aranan Tevetoğlu'na tahlillerde ablasının böbreğinin uygun olduğu belirlendi. SEAH Böbrek Nakli Merkezi
Başkanı Doç. Dr. Hamad Dheir
tarafından abla Büşra Tevetoğlu Altay
'dan alınan böbrek, Burak Tevetoğlu'na nakledildi. Taburcu edileceği günü bekleyen Tevetoğlu, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. AA