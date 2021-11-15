Ablasının iliğiyle iki kanseri yendi

Trabzon’da hem lenf bezi kanseri hem de lösemiye yakalanan 2 yaşındaki Ömer Asaf, 17 yaşındaki ablası Beyzanur’dan alınan kök hücrelerin nakliyle hayata tutundu
Trabzon'da yaşayan Sevgi ve Sefa Çelik çiftinin, bir yıl önce solunum şikayeti üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne götürdükleri 2 yaşındaki oğulları Ömer Asaf'a, lenf bezi kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapiye başlanan Ömer Asaf'ta, 4 ay sonra bu kez Akut Myeloid Lösemi (AML) oluştu. Henüz 2 yaşında 2 kanserle boğuşmaya başlayan Ömer Asaf'ın doktorları, kemik iliği nakline karar verdi. 5 kardeşi daha bulunan Ömer Asaf, doku uyumu tam çıkan 17 yaşındaki ablası Beyzanur'un iliğinden alınan kök hücrelerin nakledilmesiyle yeniden hayata tutundu. Kardeşinin sağlığına kavuşmasıyla çok mutlu olduklarını söyleyen Ömer Asaf'ın diğer ablası Hatice Çelik (21), "Doktorlarımızın gayreti ve bize yaşattıkları mutluluk için onlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.
DOĞU KARADENİZ'DE İLK Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk kemik iliği naklini yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı, aynı zamanda Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Ayşenur Bahadır ise, "Nakil sürecimiz oldukça başarılı geçti. Ömer Asaf sağlığına kavuştu. Taburcu edip takibini sürdüreceğiz. Bölgemizde, Samsun'a kadar çocuklarda kemik iliği nakli yapılan yer yoktu. Biz de merkez olarak kanser tedavilerini yapıyorduk. Artık kemik iliği naklini yapabiliyor olmak bizim için çok mutluluk verici. Böylece hastalarımızın uzak yerlere gitmesine gerek kalmadan burada tedavilerini yapabileceğiz. Ekip olarak çok mutluyuz" dedi.