Haberler Yaşam Haberleri Ablasıyla konuşmaya gitti katil oldu
Giriş Tarihi: 7.1.2025

Ablasıyla konuşmaya gitti katil oldu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Ablasıyla konuşmaya gitti katil oldu
Konya'da, oto ekspertiz işi yapan Muhammed Yasin Baydar (25), geçen 5 Ekim'de, 2.5 yıl önce evlenen ablası Canan Anlı'ya (34) şiddet uygulayıp eziyet ettiğini ileri sürdüğü eniştesi Oktay Can Anlı (26) ile tartıştı. Eniştesinin söylediklerine içerleyen Baydar, ablasını arayıp durumu anlattı. Ablası da konuşmak için evinin bulunduğu bölgeye çağırdı. Canan Anlı, aracında kardeşi ile konuşurken yanlarına Oktay Can da geldi. Burada çıkan yeni tartışma ve küfürleşmenin ardından Baydar, eniştesini tabancayla vurdu. Tutuklanan Baydar hakkındaki soruşturmayı tamamlayan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla, '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ablasıyla konuşmaya gitti katil oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA