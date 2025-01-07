Ablasıyla konuşmaya gitti katil oldu

Konya'da, oto ekspertiz işi yapan Muhammed Yasin Baydar (25), geçen 5 Ekim'de, 2.5 yıl önce evlenen ablası Canan Anlı'ya (34) şiddet uygulayıp eziyet ettiğini ileri sürdüğü eniştesi Oktay Can Anlı (26) ile tartıştı. Eniştesinin söylediklerine içerleyen Baydar, ablasını arayıp durumu anlattı. Ablası da konuşmak için evinin bulunduğu bölgeye çağırdı. Canan Anlı, aracında kardeşi ile konuşurken yanlarına Oktay Can da geldi. Burada çıkan yeni tartışma ve küfürleşmenin ardından Baydar, eniştesini tabancayla vurdu. Tutuklanan Baydar hakkındaki soruşturmayı tamamlayan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla, '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.