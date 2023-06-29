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Giriş Tarihi: 29.6.2023 21:25

Ablasıyla oyun oynayan bebek öldü! Başına poşet geçirilmiş…

Acı olay Tokat'ta meydana geldi. 10 aylık bebek, 4 yaşındaki ablasıyla oynadığı sırada kafasına geçirilen poşetten dolayı boğularak hayatını kaybetti...

İHA
Ablasıyla oyun oynayan bebek öldü! Başına poşet geçirilmiş…
İddiaya göre, Tokat'ın Pazar ilçesinde yaşayan Y.K. ve C.K. çiftinin Havva isimli 10 aylık bebeği, 4 yaşındaki ablasıyla oynadığı sırada başına geçirilen poşet yüzünden nefes alamayınca boğularak hayatını kaybetti. Ablasının, anne ve babasına söylemesi üzerine aile durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri 10 aylık Havva'yı Pazar Devlet Hastanesine kaldırdı. Bebeğin hayatını kaybetmesi üzerine cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ablasıyla oyun oynayan bebek öldü! Başına poşet geçirilmiş…
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