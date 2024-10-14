Ablasıyla tartıştı konuşmak için çağıran eniştesini öldürdü

Bağcılar'da bir parkta dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Celal K. İle ablası arasında ortak alacakları bir kira meselesi vardı. İkili bir süre tartıştı Celal K. evden ayrıldı. Bir kaç saat sonra Murat Akkuş eşi ile tartışma yaşayan kayınbiraderini arayıp buluşmak için parka çağırdı. Ne konuşacaksan benimle konuş dedi. İddiaya göre ikili buluşunca aralarında tartışma çıktı.

Celal K. yanında getirdiği bıçağı defalarca eniştesine sapladı. Kanlar içinde kalan adamı bayılınca alıp hastaneye götürdü. İki çocuk babası adam orada yapılan tüm müdehalelere rağmen hayatını kaybetti. Celal K. hastane polisine gidip olayda kullandığı bıçağı verip teslim oldu. İfadesinde aramızda tartışma çıktı beni darp etti dediği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.