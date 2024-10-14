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Giriş Tarihi: 14.10.2024 16:09 Son Güncelleme: 14.10.2024 16:42

Ablasıyla tartıştı konuşmak için çağıran eniştesini öldürdü

İstanbul Bağcılar’da ablasıyla ortak alacakları kira yüzünden tartışma yaşayan Celal K. (39) konuşmak için buluştuğu ablasının kocası Murat Akkuş(40)’u bıçakladı. Celal K. bıçakla yaraladığı eniştesini hastaneye götürdü ama Akkuş orada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastane polisine bıçakla birlikte teslim olan Celal K.’nın aramızda tartışma çıktı beni darp etti dediği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ablasıyla tartıştı konuşmak için çağıran eniştesini öldürdü

Bağcılar'da bir parkta dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Celal K. İle ablası arasında ortak alacakları bir kira meselesi vardı. İkili bir süre tartıştı Celal K. evden ayrıldı. Bir kaç saat sonra Murat Akkuş eşi ile tartışma yaşayan kayınbiraderini arayıp buluşmak için parka çağırdı. Ne konuşacaksan benimle konuş dedi. İddiaya göre ikili buluşunca aralarında tartışma çıktı.

Celal K. yanında getirdiği bıçağı defalarca eniştesine sapladı. Kanlar içinde kalan adamı bayılınca alıp hastaneye götürdü. İki çocuk babası adam orada yapılan tüm müdehalelere rağmen hayatını kaybetti. Celal K. hastane polisine gidip olayda kullandığı bıçağı verip teslim oldu. İfadesinde aramızda tartışma çıktı beni darp etti dediği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Ablasıyla tartıştı konuşmak için çağıran eniştesini öldürdü
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