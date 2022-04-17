Abluka-1 operasyonu başladı: Suriye’nin kuzeyinde 13 terörist nokta etkisiz hale getirildi

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da "Abluka-1 (Diyarbakır-Birlik/Şenlik) Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın" operasyonu başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 650 personel, 42 operasyonel tim görev alıyor.
13 PKK/YPG'Lİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Suriye'nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist komandolar tarafından Fırtına Obüslerin nokta atışıyla etkisiz hâle getirildi.