Ablukaya alıp yakaladılar… Uyuşturucu, silah ve paralarla suçüstü…

Kırklareli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KNP) Polisleri; Lüleburgaz İlçesi'nde "Narvas - Narko Alan Uygulaması" ile suç unsurlarını ablukaya aldı. 264 kişi GBT kontrolünden geçirildi. 85 araç kontrol edildi.

Lüleburgaz İlçesi Kuştepe Mevkisi'nde yapılan Narko Alan Uygulaması'nda uyuşturucu madde satıcıları, hem uyuşturucu maddelerle hem de silahlarla suçüstü yakalandı. Narko Alan Uygulaması'nda 685.16 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 18.86 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi, 12.60 gram Skunk maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 95 lira nakit para, 1 ruhsatsız silah, 1 ruhsatsız av tüfeği, 9 mermi, 26 uyuşturucu hap ve satışa hazırlanan uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi ele geçirildi. Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve aranan 4 kişinin de aralarında olduğu 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.