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Giriş Tarihi: 26.4.2022 13:48 Son Güncelleme: 26.4.2022 14:10

Abramoviç’in lüks yatı Marmaris’ten ayrıldı

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Abramoviç’in lüks yatı Marmaris’ten ayrıldı

Rusya Ukrayna savaşı yüzünden İngiltere’de mal varlıklarına el koyulan Rus milyarder Roman Abramoviç’in, lüks yatı Eclipse Muğla'nın Marmaris ilçesindeki kıyılardan ayrıldı.

Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden İngiltere'de mal varlıklarına el koyulan, Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç'in lüks yatlarından Eclipse Marmaris'e gelmişti. 22 Mart'ta Gümrüklü Liman'a demirleyen Eclipse, Marmaris'ten ayrıldı. Eclipse, Rodos açıklarına doğru seyrediyor.

Eclipse, 164 metre uzunluğuyla dünyanın en uzun ikinci yatı. 2009'da Hamburg'da üretilen yat, yaklaşık 350 milyon Euro'ya mal oldu. 6 katlı yatta, lüks süit odaların yanı sıra helikopter pisti ve yüzme havuzu, sinema, spor salonuna sahip. 430 milyon Sterlin değerindeki My Solaris ise140 metre uzunluğunda. Ultra lüks yat 48 kabin, yüzme havuzu, restoran, helikopter pisti ve 60 kişilik mürettebata sahip.

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Abramoviç’in lüks yatı Marmaris’ten ayrıldı
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