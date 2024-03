Aç kalan ayılar güvenlik kulübesini bastı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sık sık çöp konteynerlerini kurcalayan ve yiyecek arayan ayılar bu kez bir güvenlik kulübesini bastı. İki yavrusuyla birlikte bölgede yiyecek aramaya başlayan anne ayı, Sarıalan bölgesinde faaliyet gösteren Macera Park'ın güvenlik kulübesini gözüne kestirdi.

Yavrularını doyurmak için kulübenin camını zorlayarak kıran anne ayı, içeri giremeyince diğer camları da zorlayarak kırdı. En sonunda içeri girmeye başaran ayı, yavruları ve kendisi için yiyecek aradı. Kulübeye girmek için boyları yetmeyen iki yavru ayı ise annelerini kulübenin dışında bekledi. İçeride yiyecek bir şey bulamayan anne ayı girdiği yerden aynı şekilde çıktı. O anlar ise kulübenin güvenlik kameraları tarafından an be an kayda geçti.



Güvenlik kulübesine giren ayı kamerada | Video