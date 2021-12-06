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Giriş Tarihi: 6.12.2021 01:33

Aç ve susuz kalan köpek için seferber oldular

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Aç ve susuz kalan köpek için seferber oldular

Bolu’da Cumhuriyet caddesi üzerinde bir evde golden cinsi bir köpeğin sürekli havlaması üzerine trafik ekipleri Cumhuriyet caddesinin trafik akışını kapattı. Golden cinsi köpek 10 günlük açlığın ardından operasyon ile kurtarıldı.

Olay saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Vatandaşların şikayeti üzerine olay yerine trafik ekipleri Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler polis merkezi ekipleri, itfaiye ekipleri ve Bolu Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Trafik tescil ve denetleme şube müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet caddesinin trafik akışını kapattı. Ardından savcılığın izni ile Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri ve Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri 10 gündür 3. katta mahsur kalan ve sahibi tarafından eve mahkum bırakılan golden cinsi köpeğe balkondan müdahale edildi. İddiaya göre 10 gündür aç ve susuz bırakılan köpek yapılan operasyon ile kurtarıldı.

Bu anlar hayvansever vatandaşlar tarafından alkışlarla tebrik edildi. Aç ve susuz olduğu öğrenilen golden cinsi köpek Bolu Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından barınağa götürülerek tedavi altına alındı. Polis, konuyla ilgili soruşturma başlatırken köpeği evde aç ve susuz bırakan zor duruma düşüren şahıs ve şahıslar hakkında soruşturma başlattı.

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Aç ve susuz kalan köpek için seferber oldular
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