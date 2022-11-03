Güngören Mehmet Nesih Özmen mahallesi Akçaağaç Sokaktaki tekstil atölyesine geçtiğimiz Ağustos ayında giren hırsızlar içerideki çelik kasayı alıp kaçtı. İş yeri sahibi E.N. Emniyete gidip şikayetçi oldu.
Açamadıkları kasayı çalan hırsızlar yakalandı | Video
Polis içerisinde 1 milyon lira olan Çelik kasayı çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
İncelenen kamera görüntülerinde kimlikleri tespit edilen hırsızlar 3 ay sonra yine çalıntı araca taktıkları sahte plakalı araçla yakalandılar.
Hırsızların kullandığı aracın Başakşehir'de çalınan araç olduğu tespit edildi.