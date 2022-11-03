Güngören Mehmet Nesih Özmen mahallesi Akçaağaç Sokaktaki tekstil atölyesine geçtiğimiz Ağustos ayında giren hırsızlar içerideki çelik kasayı alıp kaçtı. İş yeri sahibi E.N. Emniyete gidip şikayetçi oldu.

Açamadıkları kasayı çalan hırsızlar yakalandı | Video

Polis içerisinde 1 milyon lira olan Çelik kasayı çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.