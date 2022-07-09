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Giriş Tarihi: 9.7.2022 15:08 Son Güncelleme: 9.7.2022 15:09

Acemi kasaplar acil servisleri doldurdu

İstanbul'da kurban bayramında her bayram olduğu gibi yine kazarak kendini kesen acemi kasaplar acil servislerini doldurdu. Acemi kasapların çoğunun ya kolunu yada parmağını kestiği görüldü.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Acemi kasaplar acil servisleri doldurdu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar yine iş başındaydı. Kesim tekniklerini yerine getirmeyen veya dalgınlıkla iş yapan acemi kasaplar kendilerine zarar verdi. Büyükçekmece'de de kesim sırasında kendisini yaralayan kasaplar hastaneye geldi. Parmağını kesen Recep Gümüş, "Kurban gazisiyim. Parmağımı kestim. Elimden kaydı bıçak, parmağımdan oldum. İlk defa kasaplık yapıyorum. Kendimiz kestik dedim, yardımcı olayım. 1 saat kanama durmadı" dedi.

Kurban bayramlarında dikkat çeken kaçak kesimlere ise bu yıl fazla rastlanılmadı. Belediyelerin belirlediği kesim alanları ve otoparklarda insanlar kurbanlarını kestiler. Kurban kesimi ayrıca Darülacezede de gerçekleştirildi. Okmeydanı'nda bulunan Darülaceze'ye gelenler kurbanlıklarını seçerek nizami bir şekilde kurban kesimlerini gerçekleştirdiler.

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Acemi kasaplar acil servisleri doldurdu
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