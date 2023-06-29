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Giriş Tarihi: 29.6.2023

Acemi kasaplar acil serviste

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Acemi kasaplar acil serviste
Kurban Bayramında bu yıl da klasikleşen manzaralar yaşandı. Acemi kasaplar acil servislere koşarken, kaçan danalar ise ortalığı birbirine kattı.
İstanbul'da 917 acemi kasap hastanelik oldu, 10'u ameliyata alındı.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde, kesmek için yere yatırdığı kurbanlık boğanın ayaklarını bağlamaya çalışan Nurettin Köroğlu (71), hayvanın tepmesiyle ağır yaralandı.
Kütahya'da, büyükbaş kurbanı kesmeye çalışan İbrahim Kara, hayvanın savurması sonucu sağ bacağını kırdı.
Bursa İznik'te sahibinden kaçan ve trafiği birbirine katan kurbanlık hayvan bir saatte yakalanabildi.
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illeri Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Bartın ve Zonguldak'ta 614 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı.
Karadeniz illeri Ordu, Bayburt, Giresun, Artvin, Rize ve Trabzon'da, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan 252 kişi hastanelere başvurdu.
Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Yalova'da kurban kesimi sırasında yaralanan 704 kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

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Acemi kasaplar acil serviste
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