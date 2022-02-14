Acemi sürücü adeta dehşet saçtı! Fren yerine gaza basınca...

Gürsu ilçesinde işlek bir cadde üzerinde seyir halinde olan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen acemi bir sürücü, karşıdan minibüs gelince panikledi. Minibüse çarpmaktan son anda kurtulan ve panik yaparak fren yerine gaza basan acemi sürücü cadde kenarında ilerleyen yayaların içine daldı.