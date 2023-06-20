Acemi sürücü kiraladığı araçla dehşet yarattı

Çağlayan'da kiralık araçla şoförlük öğrenmek isteyen genç kadın, vitesleri karıştırınca 2 araca çarptı. Yokuş aşağıya kayan araçtaki kadın son anda yola atlayarak kurtulurken, arkadaşı ise araçla birlikte yaklaşık 10 metre yükseklikten 2 aracın üstüne düştü. Kazada A.S. kolundan yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. 22 yaşındaki Beyza K., araç kullanmayı öğrenmek için arkadaşından yardım istedi. Arkadaşı genç kadının yaşadığı sokağa geldi. Genç kadın burada uygulama üzerinden araç kiraladı. Ardından ikili araca binip kullanmaya başladı ve arkadaşı, kadına otomatik olan vitesi ileriye takmasını söyledi.

VİTESLERİ KARIŞTIRINCA OTOMOBİLLERE ÇARPIP ARAÇTAN ATLADI

Acemi sürücü Beyza K. kiraladığı 34 FFF 632 plakalı araçla vitesleri karıştırıp geriye takınca araç bir anda hızlanıp arkadaki bir başka araca çarptı. Panik yapan kadın bu kez de vitesi ileriye taktı. Kontrolden çıkan araç park halindeki 34 DLZ 306 ve 34 RL 1985 iki araca sonrada duvara çarptı.Otomobil kontrolden çıkıp yolun sağ tarafındaki 10 metre yükseklikten aşağı düşmek üzereyken kapıyı açarak kendini aşağı attı. Otomobilin kontrolünü kaybeden kadın son anda kendini aşağıya atarak kurtulurken, arkadaşının bulunduğu araç korkulukları kırarak yaklaşık 10 metreden aşağıya uçtu. Adam araçla birlikte 2 aracın üstüne düştü.

KADIN ATLADI ARKADAŞI ARAÇLA BİRLİKTE 10 METREDEN PARK HALİNDEKİ İKİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kaza sonucu adam elinden hafif şekilde yaralanırken, vatandaşların yardımıyla araçtan çıktı. Olayın ardından ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını ve arkadaşını ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Şok geçiren kadının ve adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kontrollerinin ardından ikili taburcu edildi. Kazada, iki otomobilin üzerine düşerek maddi hasar oluşan 34 FFF632 plakalı kiralık araç çekici ile kaldırılıp otoparka götürülürken araçları hasar gören vatandaşlar olay yerinde manzarayı görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Olay yerinde kazayı gören Cihat Kuru , "Kadının kullandığı otomobil bir sağa bir sola çarparak parkın duvarına vurdu. Kontrolü kaybetmişti. Duvara vurduktan sonra kaldırımdaki demir korkuluklara doğru giderken kapıyı açıp kendini aşağı attı. Fakat araçta bulunan erkek şahıs çıkamadı. Otomobil yaklaşık 10 metrelik yükseklikten duvar dibinde park halinde bulunan iki aracın üzerine ters halde düştü. Otomobilden çıkamayan ve araçla birlikte düşen erkek şahısı araçtan çıkarıp hastaneye gönderdik" dedi. Öte yandan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği polisleri, olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.