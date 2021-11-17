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Giriş Tarihi: 17.11.2021 09:38 Son Güncelleme: 17.11.2021 10:00

Acenteli vurgun: 36 şüpheli gözaltında

EMİR SOMER EMİR SOMER
Acenteli vurgun: 36 şüpheli gözaltında

İstanbul’da acenteler açarak usulsüz uçak biletleri düzenleyen ve havayolu şirketlerini maddi zarara uğratan 46 kişilik bir çete çökertildi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yurt içinde ve yurt dışında yabancı turistlerin üzerlerine açtıkları acenteler aracılığıyla usulsüz uçak bileti düzenledikleri saptanan 46 kişilik bir çeteyi tespit etti.

İddialara göre çetenin üyeleri; söz konusu kişilere biletler sattı ve ilgili havayolu şirketlerine ödemeleri gereken bilet tutarlarını ödemeyerek havayolu şirketlerini maddi zarara uğrattı.

Acenteli vurgun: 36 şüpheli gözaltında!


Olaya karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul, Düzce, Ağrı, İzmir, Denizli, Hatay, Van, Gaziantep'te çok 46 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.

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Acenteli vurgun: 36 şüpheli gözaltında
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