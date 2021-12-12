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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Açı Eğitim Kurumları’na teşekkür plaketi

Açı Eğitim Kurumları’na teşekkür plaketi
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, Düzce Açı Eğitim Kurumları Kurucusu Tamer Erdinç'e TÜGVA'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdi. Düzce'de açıldığı günden beri çeşitli etkinlik ve organizasyonlar eğitime destek vermeye çalışan, öğrencilerin, eğitimcilerin ve anne babaların ufkunu açan Düzce Açı Eğitim Kurumları, yaptığı çalışmaların mükafatını alıyor. Son olarak Gençlik STK'ların gelecek vizyonu belirleme istişare toplantısı için Düzce'ye gelen TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, Düzce Açı Eğitim Kurumları Kurucusu Tamer Erdinç'e Türk gençliğinin gelişmesine gösterdiği çabalar ve TÜGVA'ya desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi. İHA

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Açı Eğitim Kurumları’na teşekkür plaketi
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