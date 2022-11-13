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Giriş Tarihi: 14.11.2022

Acı kader

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Acı kader
Şırnak'ın Uludere ilçesinde 17 yaşındaki Demhat Uslu, otostop yaparak bindiği kömür yüklü kamyonun yaptığı kazada hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı. Kaza önceki akşam saatlerinde Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana geldi. 21 ACB 174 plakalı kömür yüklü kamyonun sürücüsü, yolda otostop yapan Demhat Uslu'yu araca aldı. Kamyon, kısa bir süre sonra sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demhat Uslu'nun yaşamını yitirdiği belirlenirken, durumu ağır olan kamyon sürücüsü ise Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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