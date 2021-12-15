Acı olay! 6.5 aylık hamile kadın koronavirüse yenildi! Bebeğini kurtarıldı...

Genç kadın bir aydır verdiği mücadeleyi kaybederek hayatını kaybetti. Geride acılı bir eş ve 2 çocuk bırakan genç kadının cenazesi Mudanya'nın Mürsel köyünde kılınan cenaze namazını müteakip köy mezarlığına defnedildi. Cenazede Özge İlhan'ın eşi Burak İlhan ayakta durmakta güçlük çekti. Cenazeye Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de katıldı. Genç kadının 6,5 aylık bebeği ise kuvözde yaşam mücadelesi veriyor.