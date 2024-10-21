Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Turnalı Mahallesi'nde ormanlık alanda 18 Ekim'de çıkan ve rüzgârın etkisiyle yayılan yangına aralıksız müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Menteşe'de sarp ve dağlık arazide yürüttüğümüz mücadelede mutlu sona ulaştık. Yeşil Vatan için mücadele eden bütün kahramanlarımıza, kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi. Yangınla birlikte 200 hektarlık alan küle dönerken, acı tablo havadan görüntülendi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.