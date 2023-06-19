Acı üstüne acı... Bir hafta önce yeniden baba olmuş

Sakarya'nınAkyazı ilçesinde, Babalar Günü'nde 18 yaşındaki kızı Eslem Nur Kılıç'ı YKS sınavına yetiştirmeye çalışırken yağış nedeniyle cipin kontrolünü kaybeden ve yaptığı kazada ölen Zafer Kılıç (48), dün Yeşildirek Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.Kazadan yaralı kurtulan Eslem Nur Kılıç'ın tedavisi ise sürüyor. Kazanın arkasından ise bir dram çıktı. Üç kız babası olan Zafer Kılıç'ın, bir hafta önce 4'üncü kez baba olduğu ve bu kez bir oğlunun dünyaya geldiği belirlendi. Bu mutluluğunu, bir hafta önce Hızır Eren adını verdiği oğluyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından duyuran Kılıç'ın, altına da "Ailemizin yeni üyesi Hızır Eren aramıza hoş geldin. Seni yaradan Mevla'ma sonsuz hamdüsenalar olsun" yazdığı görüldü.