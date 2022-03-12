Açığa alınan polis memuru eşini rehin aldı

Boşanma aşamasında olan ve bir süre önce açığa alınan Özel Hareket Polisi Gökhan T., polis memuru eşi M.T.'yi konuşmak için parka çağırdı. M.T. parka küçük yaşta oğlu ile birlikte geldi. Kısa sürede polis çift , parkta tartışma yaşamaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Gökhan T, M.T'nin çantasından silahla tehditler savurmaya başladı.
MESLEKTAŞLARINDAN YARDIM İSTEDİ
Öldürülmekten korkan anne M.T. telefonda bulunan KADES uygulamasına tıklayarak polis meslektaşlarından yardım istedi. Acil çağrının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgede şeritler çekilerek trafiğe kapatıldı. İlk gelen ekip M.T.'yi Gökhan T.'nin bir anlık dalgınlığı sonucu M.T. ve araç içerisinde bulunan oğlunu uzaklaştırdı.
SİLAHI BAŞINA DAYADI
Yaşananların ardından Gökhan T. eşinin çantasından aldığı silahı başına dayadı. Ardından kimseni yaklaşmaması için havaya bir ateş etti. Silahı bırakması için ikna etmeye çalışırken Gökhan T., karısını bölgeden uzaklaştıran polis memuruna "Niye götürdün oğlum onu? Niye?" diye bağırmaya başladı. Gökhan T. bir süre sonra elindeki silah ile koşmaya başlayarak karısının ve çocuğunun bulunduğu araca yöneldi. Devreye özel harekat polisleri de girdi. Kadın ve çocuk ekiplerce resmi polis otosu ile bölgeden tamamen uzaklaştırıldı.
DEFALARCA ATEŞ AÇTI
Gökhan .T'yi ikna çalışmalarına müzakereci Özel Hareket Polisleri de dahil oldu. Gökhan T. aralıklarla çevreye ateş açtı. Silahı başına ve göğsüne doğrultan Gökhan T. polis ekiplerine zor onlar yaşattı. Bir ara Gökhan T. yine silahını ateşleyerek parkta yürümeye başladı. Özel Hareket Polislerinin 2 buçuk saat süren ikna çalışmaları sonuç verdi. Gökhan T. eşinin çantasından aldığı silahı teslim ederek Özel Harekat Polisleri ile birlikte araca bindirilerek götürüldü. Öte yandan, polis memuru M.T'nin boşanma aşamasında olan ve yakın akrabası Gökhan T.'yi uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.