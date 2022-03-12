Açığa alınan polis memuru eşini rehin aldı

SİLAHI BAŞINA DAYADI

Yaşananların ardından Gökhan T. eşinin çantasından aldığı silahı başına dayadı. Ardından kimseni yaklaşmaması için havaya bir ateş etti. Silahı bırakması için ikna etmeye çalışırken Gökhan T., karısını bölgeden uzaklaştıran polis memuruna "Niye götürdün oğlum onu? Niye?" diye bağırmaya başladı. Gökhan T. bir süre sonra elindeki silah ile koşmaya başlayarak karısının ve çocuğunun bulunduğu araca yöneldi. Devreye özel harekat polisleri de girdi. Kadın ve çocuk ekiplerce resmi polis otosu ile bölgeden tamamen uzaklaştırıldı.