Açık alanlarda sigara ve e-sigara yasağı geliyor

Euronews'ün ulaştığı bir belgeye göre Avrupa Komisyonu, kafe teraslarında, otobüs duraklarında ve hayvanat bahçelerinde sigara yasağını önerecek ve bu nikotinsiz ürünleri de kapsayacak. Avrupa Komisyonu, dün nikotin içermeyen yenilikçi ürünler de dâhil olmak üzere mevcut sigara yasaklarını açık alanları da kapsayacak şekilde genişletilmesini gündeme aldı. Euronews'e göre, Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı tarafından kabul edilecek planlar, kamuya açık yerlerde, işyerlerinde ve toplu taşıma araçlarında pasif içiciliğe maruz kalmayı azaltmayı amaçlayan mevcut 2009 yönergelerini daha da kapsamlı hale getirecek.