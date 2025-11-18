Açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2025-2026 AÖL sınav takvimi

AÖL 1.DÖNEM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavları,

Üç ayrı oturum halinde, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınav maratonu, 20 Aralık Cumartesi günü saat 10:00 ve 14:00 olmak üzere iki oturumla başlayacak;

21 Aralık Pazar günü ise saat 10:00'daki üçüncü ve son oturum ile tamamlanacaktır.