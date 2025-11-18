Açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2025-2026 AÖL sınav takvimi

Açık Lise öğrencilerinin heyecanla beklediği tarih açıklandı! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 AÖL 1. dönem sınav takvimini yayımladı. Aralık ayında üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınavlar öncesi öğrenciler, sınav giriş belgelerini MEB'in resmi sistemi üzerinden alabilecek. İşte detaylar…
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavları,
Üç ayrı oturum halinde, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
Sınav maratonu, 20 Aralık Cumartesi günü saat 10:00 ve 14:00 olmak üzere iki oturumla başlayacak;
21 Aralık Pazar günü ise saat 10:00'daki üçüncü ve son oturum ile tamamlanacaktır.
E-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren,
Yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.