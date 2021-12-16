Başkan Erdoğan’ın açıkladığı asgari ücret Şanlıurfalıları sevindirdi

Başkan Erdoğan, Beştepe'de son dakika yapmış olduğu açıklamada 2022 yılı asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını ve söz konusu artışın son 50 yıldaki en yüksek artış olduğunu söyledi.

AÇIKLANAN ASGARİ ÜCRET SONRASI ŞANLIURFALI ÇALIŞANLAR SEVİNDİ

Eyüp Deveci, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz ilk kez böyle bir artış gördük, inşallah durumuz daha iyi olur"dedi.

Bir başka çalışan Nabi Özcan ise, "Artan maliyetler karşısında aldığımız maaş eridi ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı en alt rakam 4 bin 250 lira olması bizleri sevindirdi. En azından bütçemizde düzelme meydana geldi Sayın Cumhurbaşkanımı Recep Tayyip Erdoğan teşekkür ederiz dünya lideri yine liderliğini gösterdi "dedi.