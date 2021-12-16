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Giriş Tarihi: 16.12.2021 17:04 Son Güncelleme: 16.12.2021 17:26

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı asgari ücret Şanlıurfalıları sevindirdi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Başkan Erdoğan’ın açıkladığı asgari ücret Şanlıurfalıları sevindirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılı asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını belirtmesi Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı.

Başkan Erdoğan, Beştepe'de son dakika yapmış olduğu açıklamada 2022 yılı asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını ve söz konusu artışın son 50 yıldaki en yüksek artış olduğunu söyledi.

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Eyüp Deveci, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz ilk kez böyle bir artış gördük, inşallah durumuz daha iyi olur"dedi.
Bir başka çalışan Nabi Özcan ise, "Artan maliyetler karşısında aldığımız maaş eridi ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı en alt rakam 4 bin 250 lira olması bizleri sevindirdi. En azından bütçemizde düzelme meydana geldi Sayın Cumhurbaşkanımı Recep Tayyip Erdoğan teşekkür ederiz dünya lideri yine liderliğini gösterdi "dedi.

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Başkan Erdoğan'ın açıkladığı asgari ücret Şanlıurfalıları sevindirdi
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