Haberler Yaşam Haberleri Acil serviste önlüklü, stetoskoplu sahte doktor yakalandı
Giriş Tarihi: 1.9.2022 12:10

Acil serviste önlüklü, stetoskoplu sahte doktor yakalandı

Trabzon’da giydiği doktor önlüğü ve boynuna taktığı stetoskop ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Acil Servisi’ne girip, kendini doktor olarak tanıtan inşaat işçisi Serkan A. (20) gözaltına alındı. 8 ay önce de Rize’de hastanede ameliyathaneye girdiği ortaya çıkan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Serkan A., “Doktor olmak istiyordum ama olamadım. O heyecanı yaşamak için böyle bir davranışta bulundum” dedi.

DHA
Acil serviste önlüklü, stetoskoplu sahte doktor yakalandı

Kentte 3 gün önce inşaat işçisi Serkan A. üzerinde yeşil doktor önlüğü ve boynuna stetoskop takarak KTÜ Farabi Hastanesi Acil Servisi önüne gitti. Bir süre hastane önünde bekledikten sonra girdiği acil servis triaj alanında bir hasta yakını ve hemşire arasındaki tartışmaya dahil olan Serkan A., kendisini doktor olarak tanıtarak yardımcı olmak istediğini söyledi. Durumu fark edip görevlilerin kimlik sorduğu Serkan A.'nın doktor olmadığı anlaşıldı. Hastane görevlileri durumu polise bildirdi. Güvenlik görevlilerince hastane dışına çıkartılan Serkan A. gelen polis ekibince gözaltına alındı.

'DOKTOR OLMAK İSTEDİM'
Polisteki ifadesinde doktor olmadığını ve üzerindeki kıyafet ile stetoskobu Ankara'dan satın aldığını itiraf eden Serkan A., "Doktor olmak istiyordum ama olamadım. O heyecanı yaşamak için böyle bir davranışta bulundum. İnşaatta izinli olduğum gün önlük giyip stetoskop takıp hastaneye gittim. Pişmanım" dedi. İfadesi alınan ve savcılığa sevk edilen Serkan A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AMELİYATHANEYE GİRMİŞ
Sahte doktor Serkan A.'nın 8 ay önce Rize'de inşaat işçisi olarak çalıştığı dönemde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek kendisini doktor olarak tanıtıp ameliyathaneye girdiği öğrenildi. Görevlilerce yakalanan Serkan A. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB kura sonuçları isim listesi sorgulama: İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları nihai isim listesi belli oldu mu?
SON DAKİKA: GSB personel alımı kura sonuçları açıklandı! 2022 GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ÖSYM ile 2022 YKS üniversite ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Thodex vurgununda son dakika | Faruk Fatih Özer'e bir şok daha! İşte adım adım Thodex süreci
Son dakika: Bursa'da terminale yıldırım düştü! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
Son dakika: Aydın Kuşadası'nda art arda depremler! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
KPSS ortaöğretim başvuru ekranı 2022: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
Emekli promosyon ödemeleri bitti mi, son gün ne zaman? 2022 En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar veriyor?
Son dakika | CHP milletle alay ediyor! PKK sempatizanını sahneye çıkardılar
Son dakika: Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet ağı Başkan Kılıç'a uzandı! Örgüt lideri İBB'nin müdür yardımcısı
ARKADAŞINA GÖNDER
Acil serviste önlüklü, stetoskoplu sahte doktor yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA