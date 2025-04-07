Acil tıp teknisyeni Emine kanserle savaşını kazandı

İstanbul'da yaşayan Emine Güneri, 17 yıldır 112 Acil Sağlık hizmetlerinde acil tıp teknisyeni olarak görev yapıyor. Ambulans ekibiyle zamanla yarışarak hastalara ilk müdahaleyi yapan, onları hastaneye ulaştırarak hayatını kurtarmaya çalışan Güneri, 9 ay önce meme kanserine yakalandı. Güneri, çok sevdiği mesleğine ara vererek hastalığıyla mücadeleye başladı. Kanser teşhisi konulduktan sonra ameliyatının ardından akıllı ilaç ve kemoterapiyle sağlığına kavuşan Güneri, düzenli sağlık kontrolü yaptırdığını ve mamografi çektirdiğini anlatarak "Hastanede konulan teşhisi ilk duyduğumda 15 yaşındaki kızıma bunu nasıl söyleyeceğimi düşündüm.

Çok üzüldüm ve psikolojim bozuldu. Ama kısa sürede kendimi toparladım ve mücadele ettim. Yatağa takılıp da 'Hastayım' demek istemedim. Evet ağrım oldu. Ama bir ağrı kesicilik işi var o ağrının. Normalde de zaten güçlüydüm. Hani olumlu tarafından bakıyorum her şeye. Kızım da bana destek oldu. Kanser tedavisinde şartlarımız, imkânlarımız çok gelişmiş durumda. Ne kadar erken tanı alınırsa süreç o kadar hafif bir şekilde ilerliyor" dedi. AA