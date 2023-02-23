Haberler Yaşam Haberleri Acil yıkım kararı verilen 35 yapıdan 3’ünün yıkımı tamamlandı
Giriş Tarihi: 23.2.2023 16:31 Son Güncelleme: 23.2.2023 16:39

Acil yıkım kararı verilen 35 yapıdan 3’ünün yıkımı tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ağır hasarlı olan 3 binanın yıkımını tamamladı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Acil yıkım kararı verilen 35 yapıdan 3’ünün yıkımı tamamlandı

Depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı teknik ekipleri, kent genelinde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalarda vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden yapısal hasar almış acil yıkılması gereken binalar tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı koordinasyonuyla kent merkezinde Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta 35 yapının yıkımına karar verilmişti.

Bu kapsamda Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit mahallesi Cengizler sokaktaki 9 ve 10 katlı ile 485 sokakta bulunan 10 katlı binanın yıkımı tamamlandı.

3 binanın yıkımdan sonra çıkan molozları belediye ait hafriyat alanında toplama çalışması yürüten ekipler, acil yıkılması gereken diğer yapıların yıkılması için çalışmalarını sürdürecek.

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Acil yıkım kararı verilen 35 yapıdan 3’ünün yıkımı tamamlandı
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