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Giriş Tarihi: 1.9.2024 12:06 Son Güncelleme: 1.9.2024 13:25

Acılara dayanamayınca hayatına son verdi! Emekli polis memuru son yolculuğuna uğurlanıyor

Kocaeli İzmit ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Hüseyin Arslan, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığının getirdiği acılarla baş edemeyince beylik tabancasıyla intihar etti. Hastaneye kaldırılan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ABBAS ÇAKAR
Acılara dayanamayınca hayatına son verdi! Emekli polis memuru son yolculuğuna uğurlanıyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet eden emekli polis memuru Hüseyin Arslan, yaklaşık 7 yıl önce rahatsızlandı. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda kansere yakalandığı belirlenen Arslan'ın tedavi süreci başladı. Ancak, son günlerde Arslan'ın hastalığı daha da ilerledi. Hastalığa bağlı olarak artan acıları her geçen gün daha da şiddetlenen Arslan, önceki akşam intihara kalkıştı.

Kafasına ateş eden Arslan, olayın hemen ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Arslan'ın cenazesi, bugün öğle namazını takiben Kuruçeşme Fatih Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Hatipköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Acılara dayanamayınca hayatına son verdi! Emekli polis memuru son yolculuğuna uğurlanıyor
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