Acılara dayanamayınca hayatına son verdi! Emekli polis memuru son yolculuğuna uğurlanıyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet eden emekli polis memuru Hüseyin Arslan, yaklaşık 7 yıl önce rahatsızlandı. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda kansere yakalandığı belirlenen Arslan'ın tedavi süreci başladı. Ancak, son günlerde Arslan'ın hastalığı daha da ilerledi. Hastalığa bağlı olarak artan acıları her geçen gün daha da şiddetlenen Arslan, önceki akşam intihara kalkıştı.

Kafasına ateş eden Arslan, olayın hemen ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Arslan'ın cenazesi, bugün öğle namazını takiben Kuruçeşme Fatih Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Hatipköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.