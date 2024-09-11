Acıların en büyüğü: 3 gün sonra doğum gününü kutlayacaklardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde annesini, babasını, iki kızkardeşi ile birlikte eniştesi ve yeğenlerini kaybeden Hataylı 41 yaşındaki Öcal Babalar, önceki gün de evlat acısı yaşadı. Geçtiğimiz yıl 14 Eylül'de dünyaya getirdiği ve ölen kız kardeşi Gizem'in adını verdiği 1 yaşındaki yavrusunu tırın çarpması sonucu kaybetti. Asrın felaketinde yaşadığı acıları kaybettiği kız kardeşinin adını verdiği Gizem ile bir nebze unutmaya çalışan Öcal Babalar, acı haberle yıkıldı. Gizem bebek gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

GİZEMLE YENİDEN HAYATA TUTUNDULAR

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Hüseyin-Öcal Babalar çifti ve 2 çocuğu depremde oturdukları binaların yıkılması sonucu enkazdan sağ olarak kurtuldu. Ancak Öcal Babalar, anne, baba, iki kız kardeşi, eniştesi ve yeğenlerini kaybetti. Öcal Babalar, kaybettiği yakınlarının cenazelerini bir hafta sonra bulup toprağa verdi. Depremden sonra mobilya ustası eşi Hüseyin, kızı Gülsüm ve doğuştan kalp hastası olan Yiğit Aras (9) ile birlikte konteyner kentte yaşamaya başladı. Öcal Babalar, geçtiğimiz Eylül ayında dünyaya getirdiği kızına depremde kaybettiği kızkardeşi Gizem'in adını verdi. Babalar çifti, Gizem bebekle birlikte yaşama yeniden tutundu ve acılarını unutmaya çalıştılar. Bir yandan çocuklarına bakan anne, diğer yandan da örgü örerek ailesine maddi katkıda bulunuyordu.

3 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ

Ancak Babalar çiftinin bu mutluluğu önceki gün yaşanan trafik kazasıyla bir kez daha acıya dönüştü. Ailenin en büyük çocuğu Gülsüm (16), kardeşi Gizem'i bebek arabasına koyup markete götürmek için yola çıktı. Bu sırada iki kardeşe tır çarptı. Kazada bebek arabasındaki küçük kız olay yerinde hayatını kaybederken Gülsüm yaralı kurtuldu. Canından çok sevdiği kızını kaybeden Öcal Babalar acıların en büyüğünü yaşadı. Hüseyin -Öcal Babalar 14 Eylül'de doğum günü kutlamaya hazırlanan kızlarını gözyaşları arasında toprağa verdi.