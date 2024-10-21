Acılarını unutup ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu

Kahramanmaraşlı Rümeysa Demir (25), küçük yaşlardan itibaren yardım kuruluşlarında gönüllü olarak yer aldı. Demir, 4 yıl önce Gönüller Bir Olsun Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni kurdu. Bu dernek çatısı altında ihtiyaç sahibi aileler ve çocukların hep yanında oldu. Ancak 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremler herkesin olduğu gibi onunda hayatını değiştirdi.Ailesinden değil ancak yakınlarından ve gönüllülerinden kayıplar yaşayan Demir, acısını bir kenara bırakıp, depremzedeler için harekete geçti. Şehre gelen yardımların koordineli şekilde dağıtılmasında büyük rol üstlenen Demir, bunu da mutlulukla yaptı.Demir, "Bende bir depremzedeyim. Yakınlarımızı, arkadaşlarımızı, gönüllülerimizi kaybettik. Dernek binamız yıkıldı. Nefes alıyorsak durmak yok. Depremde anne ve babasını kaybeden çocuklarımıza destek oluyoruz. Evlenmek isteyen gençlerimizi hayırseverlerimizin desteğiyle evlerine yerleştiriyoruz. 17 gencimizin eşyalarını tamamladık. Afrika'da kurbanlar kesip, su kuyuları ve mescitler açıyoruz. 100 gönüllümüz ile mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.