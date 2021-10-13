Acılı aileden donör olun çağrısı

Bursa
'da geçen yıl girdiği YKS'de Türkiye 47'ncisi olan ve tam burslu kazandığı üniversitede bir gün bile öğrenim göremeden 19 yaşında lösemiye yenik düşen Selman Abdullah
Bayram'ın ailesi, çocuklarını kaybetmenin acısını yaşıyor. Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra hazırlandığı YKS 2020'de derece yapan Bayram'a, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi Bölümüne tam burslu olarak yerleşmesinden kısa süre sonra lösemi teşhisi konuldu. Bu süre zarfında Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisine başlanan Bayram, bir gün bile gidemediği okulunda kaydını dondurmak zorunda kaldı. Ekonomist olmayı hedefleyen Bayram, hastalığına karşı 14 aydır verdiği mücadeleyi 8 Ekim gecesi kaybetti. Bursa Hamitler Mezarlığında toprağa verilen Bayram'ın acılı ailesi, başka çocukların yaşaması için kan bağışında bulunulması, donör olunması çağrısında bulundu. AA