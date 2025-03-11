Acılı aileler gece kulübü yangını faciasında hayatını kaybeden 29 kişi için toplandı

Beşiktaş'ta bir yıl önce 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün önüne gelen acılı aileler 29 kişinin hesabını kim verecek diyerek adalet isteği ile toplandılar. Gayrattepe'deki gece kulübünde yaşanan yangında dumandan etkilenerek hayatlarını kaybeden 29 kişinin yakınları mahkeme sürecinin çok yavaş ilerlediğini neredeyse ölenlerin suçlu olarak gösterilmeye çalışıldığını söylediler.

Kuyu gibi bir yere sokulan insanların yangında yanarak değil dumandan hayatını kaybettiklerini söylediler. Hayatını kaybeden 29 kişiden Gökay Tevlek ve Mehmet Okumuş'un yakınları yandıktan sonra çevre temizliğinin yapıldığı kapısı kilitli olan gece kulübünün önüne gelerek isyanlarını dile getirdiler.

Acılı aileler, "Çocuklarımızla birlikte bütün hayallerimizi götürdüler. Bundan sonra sadece adalet istiyoruz. Biz her mahkemede kendimizi onlar mağdur biz suçsuzmuşuz gibi hissediyoruz. Bu işletmenin sahiplerinden birisi resmi ortağı değil diye ortalıkta geziyor. Bütün psikolojimiz bozuldu. Bir yıldır adaletin sağlanamaması suçluların cezalandırılmaması bizi üzüyor. Biz sadece adalet istiyoruz. Yakınlarımızın fotoğraflarıyla yüzleşemiyoruz adalet sağlanırsa yüzleşeceğiz. 2 Nisan tarihinde ise çiçeklerimizle gelip gece kulübü önünde anma töreni yapacağız" dediler.