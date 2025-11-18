Acılı aileye 8 milyonluk tazminat davası

İstanbul-İzmir otoyolunda 12 Haziran 2022 sabahı yaşanan zincirleme kazayı fark eden Baran Enver Çinkılıç (26), yaralılara yardım etmek için otomobilini kenara çekti. O an hızla gelen ve yağmurun etkisiyle direksiyon hakimiyetini yitiren Serkan C.'nin çarpmasıyla Çinkılıç olay yerinde hayatını kaybetti. Bilirkişi raporu sürücüyü kusurlu buldu ancak gözaltı işlemi uygulanmadı. Üstelik ailenin iddiasına göre sürücünün alkol testi kazadan 12 saat sonra yapıldı. Kazayla alakalı dosya kapanırken acılı anne Güler Ergül bu kez bambaşka bir şokla karşılaştı. Oğluna çarpan Lamborghini marka lüks otomobilin sigortası araç sahibine 16 milyon lira ödeme yapmıştı. Şirket bu kez 'ailede kusur olduğu' iddiasıyla Çinkılıç ailesine yaklaşık 8 milyon liralık tazminat davası açtı. Anne Güler şimdi, 18 Aralık'ta görülecek davayı bekliyor.Acılı anne Güler Ergül, "Oğlumun acısıyla uğraşırken bir de sigorta şirketlerinin açtığı davayla karşılaştım. Kaza görüntüleri izlenince çoğu şirket geri çekildi fakat biri devam etti. Oğluma çarpan aracın sigortası on altı milyon lira ödemiş. Şimdi bizden sekiz milyon lira istiyorlar. Hem oğlumu kaybettim hem de onu hayattan koparan arabanın parasını istiyorlar. Tek isteğim sesimin duyulması" dedi.