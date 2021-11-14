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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Acılı aileye sabır katile lanet

AA
Acılı aileye sabır katile lanet

Adalet Bakanı Gül samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in ailesini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Erdoğan, telefonla anne ve babasıyla görüşüp acılarını paylaştı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz'in (28) Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret etti. Cengiz'in ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Gül, daha sonra aileyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Erdoğan, telefonla görüştüğü Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz'e, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim kızını cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah" dedi. Anne Beyhan Cengiz ile de görüşen Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Yani bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler ne yazık ki demek ki varmış. Allah sabrınızı artırsın inşallah" diye konuştu. Adalet Bakanı Gül, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Başak Cengiz kızımızın ailesine taziyede bulunduk. Başak'a Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Onu hayattan, sevdiklerinden koparan cani hak ettiği cezayı alacaktır" ifadelerini kullandı.



AVUKAT ANNESİ DE YARGILANMALI
Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, Can Göktüğ Boz'un akli dengesinin yerinde olmadığı iddialarına tepki göstererek, "Samuray kılıcı ile cinayet işleyen, kendisine direnemeyeceğini düşündüğü için kadını hedef seçtiğini söyleyen, gazeteciler fotoğraf çekerken yüzünü gizlemeyi akıl eden birinin deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz" dedi. Mızrak, Boz'un avukat annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu'nun da böyle bir cani yetiştirdiği için, yaptığı şeyi savunacak kadar vicdansız olduğu için yargılanmasını istedi.

KATİL EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI
MHP lideri Devlet Bahçeli, Başak Cengiz'in öldürülmesiyle ilgili paylaşımda bulundu. Bahçeli "Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza yönelik her neviden saldırı ve şiddet girdabı toplumsal huzur ve sükûnetimizi tehdit etmekte. Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, takipçisi olacağımın altını çiziyorum. Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum" dedi. ANKARA

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Acılı aileye sabır katile lanet
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