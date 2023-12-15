Acılı anne: Beni kızımdan ayırdı, cezaevinde çürüsün

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde 3 yıl önce bir pastanede meydana gelen olayda Fethiyeli 35 yaşındaki bir çocuk annesi Fulya Öztürk, pastanede çalıştığı esnada eski eşi Hasan Ozan Baştosun tarafından tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Fethiyeli Fulya Öztürk'ün cenazesi dedesi "Balıkçı Palamut Osman Öztürk'ün" yanı başına Fethiye Şehir Mezarlığı'na defnedilmişti. Kızının mezarını ziyaret eden acılı anne Hüsniye Çelebi, mahkemenin 3 yıldır devam ettiğini hatırlatarak, adaletin yerini bulmasını beklediklerini ifade ederek, Katil zanlısının farklı hastane raporlarıyla cezadan kaçmaya çalıştığını belirtti. Daha önce verilen 25 yıl hapis cezasının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülmesini istedi.

İzmir 7.Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Hasan Ozan Baştosun'un Balıkesir L tipi cezaevinde olduğu öğrenilirken, katil zanlısı Baştosun'a verilen cezanın ağırlaştırılmış hapis cezasına dönüştürülmesi için istinaf mahkemesine yapılan başvuruda kararın bozulup, tekrar İzmir 7.Ağır Ceza Mahkemesine dosya gönderilirken, "İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olup olmadığı" konusunda rapor alınması istenmişti.

"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS BEKLİYORUZ"

Eski eşi tarafından öldürülen 1 çocuk annesi Fulya Öztürk'ün annesi Hüsniye Çelebi, "Kızımı kasten vuran kocası, çocuğunun babası. Şu anda da içerde cezalandırılmasını istiyorum. Ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum. Mahkeme hala devam ediyor. Kızım burada mezarda çürüyüp gidiyor. İnşallah oda cezaevinde çürüsün. İstinaf mahkemesi kararı bozmuş, epilepsi hastasıyım demiş. Doktordan rapor gelmesi bekleniyor. Ben onun hastalığıyla ilgilenmiyorum. Ben acımla ilgilenmeye çalışıyorum. Cezalandırılmıyor diye içimde büyük bir yara var. Ben tekrar mahkemelere gelip gidiyorum. Onun katilin sesini duymak istemiyorum, onu görmek istemiyorum. Ben kızımı görmek istiyorum. Kızımı elimden aldı. Mahkemenin bitmesini istiyorum. Ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını istiyorum. Bu kişi hepimizi birlikte mezara gömdü. Bir kişinin yapmış olduğu şey herkesin canını yaktı. Adalet yerini bulsun istiyorum. Yok epilepsi hastasıymış, kağıt bekliyormuş ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Kızımı öldürdü, kadın cinayeti işlendi bunun hiçbir açıklaması yok. Çalıştığı yerde, pastanede kızımı ayrılıyorum dedi diye hazmedemediği için öldürdü. Benim kızım burada mezarda yatıyor. O annesiyle konuşabiliyor ben konuşamıyorum. İyi hal olmayacaktı. Aftan yararlanmayacaktı. 25 yıl hapis verilmişti. Şimdi rapor denilerek zaman geçiriliyor. Biz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bekliyoruz. Kızım 35 yaşındaydı. Çektiğim acı ve ızdırabı kimse bilemez. Kızımın mezarını ziyaret için sık sık Fethiye'ye geliyorum." şeklinde konuştu.