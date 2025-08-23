Acılı anne: Bir kez daha öldüm

Adana'da 14 yaşındaki Murat Aras Hirman, 22 Nisan'da motosikletle gezintiye çıktığı arkadaşı 16 yaşındaki M.E.Ş.'nin tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralandı ve tedavi gördüğü hastanede bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Olay sırasında M.E.Ş., tabancayı kemerinden çıkarmaya çalışırken silahın ateş aldığı ve kazara arkadaşına isabet ettiği iddiasında bulundu. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden M.E.Ş., "Olası kastla öldürme" ve silah suçlarından tutuklandı. Savcılık, yaşının küçük olmasını göz önünde bulundurarak 15 yıl hapis cezası talep etti. Ancak Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Ağustos'ta yapılan duruşmada, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, suçun vasfı, M.E.Ş.'nin yaşı ve tutukluluk süresini gerekçe göstererek tahliyesine karar verdi. Oğlunun mezarı başında acısını dile getiren anne Zahide Karabıyık, "Oğlum toprağın altında yatarken, katili tahliye edildi. İçimi rahatlatan cezaevinde olma durumu sona erdi. İkinci kez öldüm" dedi. Tahliye kararı, ailenin ve kamuoyunun tepkisini çekti. Acılı anne, yaşananlara büyük üzüntü ve öfke duyduğunu ifade etti.