Acılı anne kızının bir an önce bulunmasını istiyor

Sosyal Hizmetler Uşak Çocuk Esirgeme Yurdu'ndan 6 gün önce bir arkadaşıyla dışarı çıkan bir daha geri dönmeyen Fadime Yıldırım'ı (15) arama çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan kayıp kız çocuğu Yıldırım'ın annesi Gülten Madan kızının bir an önce bulunmasını istedi. Kızının kaybolmasının ardından üzüntüden hastaneye kaldırılan Madan, kızınının fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşarak gelecek olan bir telefonu bekliyor.

Kızıyla en son 9 gün önce telefonla konuştuğunu söyleye anne Madan, "Kızımla en son 16 Ekim'de aradım. Sesi iyi geliyordu. Okuyup iş sahibi olacağını söylemişti. Sonra bir daha görüşemedik zaten. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Kızımı görenler, duyanlar polise haber etsin. Kızım sesimi duyuyorsan nolur gel." dedi.

Berkan ÇETİN / SABAH