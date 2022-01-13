Acılı anneden katile soru: Oğlumu neden öldürdün!

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kimliğini belirlediği şüpheli Mevlüt Koyuncu'nun Uncalı Mahallesi'nde evde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis, Koyuncu'yu gözaltına aldı. Koyuncu'nun daha önce İstanbul'da işlediği cinayetten 20 yıl cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Polise, olay günü ormanda alkol ve uyuşturucu aldığını söyleyen Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sanık Mevlüt Koyuncu, Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık duruşmaya SEGBİS ile katılırken, Hakan Ökten'in ailesi ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada dinlenen maktul yakınları, sanığın cinayeti planlayarak işlediğine dikkat çekerek, Hakan Ökten'e tuzak kurulduğunu, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını talep ettiklerini söyledi. Hakan Ökten'in annesi Keziban Ökten, SEGBİS ekranındaki sanığa bakarak, "Oğlum çok efendiydi. 6 çocuğu vardı. Sen oğlumu planlayarak öldürdün. Oğlumu neden öldürdün? 6 çocuğu neden yetim bıraktın" dedikten sonra ağladı.

Şikayetçi avukatı Hasan Kerem Arşın, ailenin 'planlı cinayet' iddialarına katılarak, "Biz sanık ile dosyada mağdur konumundaki Havva B.'nin telefonlarının HTS kayıtlarının incelenmesini talep ediyoruz. Sanık ve Havva B.'nin daha önce olayın olduğu yerde bulunup bulunmadıkları, görüşme yapıp yapmadıklarının tespitini istiyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 'kasten insan öldürme' ve 'hakaret' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, ömür boyu hapsi istenen sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.