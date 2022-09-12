Acılı anne feryat etti: Oğlum ben geldim uyan

Antalya'nın Manavgat Ululan mevkiisinde yoldan geçmekte olan 2 kişi, yol kenarındaki çalılıklar arasında lambası yanan bir motosiklet gördü. Durumdan şüphelenen 2 kişi motosikletin yakınında yerde yatmakta olan bir erkek cesedi görünce 112 Acil çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, yerde cansız yatan kişinin cuma akşamından buyana kayıp olan ve her yerde aranan Sanayi Sitesinde boyacılık yapmakta olan, Hocalı Mahallesinden Hakan Asilkan olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Hakan Asilkan'ın cansız bedeninin bulunduğu haberini duyan akrabaları, arkadaşları ve ilçe halkı olay yerine akın etti. Yolun karşısından olay yerine geçmek isteyenler yüzünden Antalya – Mersin karayolunda trafik zaman zaman aksadı. Jandarma ekipleri herhangi bir kazaya sebebiyet verilmemesi için sürekli vatandaşları uyardı.
YİĞİDİM UYAN BEN GELDİM
Adli Tıp Kurumu'na oğullarının cenazesini almaya gelen anne Ayşe Asilkan'ın "Yiğidim ben geldi uyan" feryadı yürekleri dağladı. Baba Ali Asilkan ve diğer yakınları anneyi teselli etmeye çalıştı. Hakan Asilkan'ın cesedinin şişmesi nedeni ile trafik kazası sonucu mu hayatını kaybettiği; yoksa cinayete mi kurban gittiği yapılan otopsi incelemesinin ardından belli olacağı bildirildi.
3 METRE MESAFE VAR
Olay yerinde yapılan incelemede Hakan Asilkan'ın motosikleti ile cesedin mesafenin 3 metre olduğu belirlendi. Bu mesafeden kendi başına kaza yapıp ölmesinin mümkün olmadığını belirten uzmanlar, "Birisi başka yerde öldürüp kaza süsü vermek için atmış olabilir.
Kurşun ve bıçak izi ise ayrıntılı otopsi sonucu ortaya çıkacak" diye konuştu. Olay yeri inceleme ekipleri Hakan Asilkan'ın cüzdanı ve cep telefonunun üzerinde olduğunu şarjı bittiğini belirledi.