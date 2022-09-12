Acılı anne feryat etti: Oğlum ben geldim uyan

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, yerde cansız yatan kişinin cuma akşamından buyana kayıp olan ve her yerde aranan Sanayi Sitesinde boyacılık yapmakta olan, Hocalı Mahallesinden Hakan Asilkan olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.